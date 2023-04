Il Punto: Terzo polo, i tempi lunghi di Renzi, i dubbi di Carfagna e Gelmini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Di Riccardo Bormioli - Nella ricerca di quel territorio politico che viene identificato come "centro", alcuni punti fermi sembrano essere ormai acquisiti. Il primo riguarda l'alleanza tra Azione di Carlo Calenda e Italia viva di Matteo Renzi, alleanza che sul piano elettorale ha prodotto scarsi risultati ma che aveva come obiettivo la fusione in vista delle elezioni europee del 2024. Il percorso si è bloccato e la fusione tra i due partiti non ci sarà. Il secondo punto riguarda la rivoluzione dentro Forza Italia, che ha portato alla sconfitta della corrente di Licia Ronzulli e alla vittoria dei governativi che fanno capo al ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Terzo punto fermo, l'elezione di Elly Schlein alla guida del Partito democratico e la sconfitta di Stefano Bonaccini. Un evento che ha tolto a Calenda un possibile interlocutore - Bonaccini appunto - nella costruzione di un centrosinistra moderato e liberale che avrebbe dovuto opporsi al centrodestra uscito vittorioso dalle ultime elezioni politiche. Con la Schlein Calenda non si accorderà mai, come ha fatto capire più d'una volta. Né lo spostamento a sinistra del Pd sembra aver portato voti a quel Terzo polo che vedeva davanti a sè grandi praterie in cui raccogliere il voto moderato. Cosa succederà ora? Se lo chiedono, ad esempio, Maria Stella Gelmini e Mara Carfagna che, lasciata Forza Italia, hanno deciso prima delle elezioni di sposare il progetto di Calenda. Tornare in Forza Italia non possono ma, dopo il fallimento della fusione tra Azione e Italia viva, possono attendere, come molti altri, le mosse di Matteo Renzi che, per quel che se ne sa, si è dato tempi lunghi per un rientro da leader nell'agone politico: non prima della prossima legislatura. Nel frattempo egli aspetta che in Forza Italia si consolidi la leadership di Tajani, che nel Pd crescano i mal di pancia di tutti quei moderati che non condividono la linea Schlein, e che la stella di Calenda finisca per spegnersi. (Rin)