Benevento: lunedì la presentazione del progetto Paride, un sistema per la sicurezza delle aree industriali

21 luglio 2021

- Lunedì 17 aprile, a Benevento, si terrà la presentazione del progetto Paride: Un sistema per la sicurezza delle aree industriali, ideato dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento al fine di monitorare i principali indicatori di inquinamento ambientale e di uso illecito del suolo nelle Aree Industriali. Al primo panel, dal titolo "Rendere sicuri gli agglomerati industriali è una necessità!", che si terrà a Palazzo Paolo V, in Corso Garibaldi a Benevento, alle ore 10.30, prenderanno parte: Clemente Mastella, Sindaco di Benevento; Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento; Luigi Abbate, Consigliere Regionale e Presidente Scuola Polizia Locale della Regione Campania e Domenico Vessichelli, Vicepresidente Consorzio Asi Provincia di Benevento. Al secondo Panel, dal titolo Paride: Innovazione Sostenibilità per il monitoraggio dell'ecosistema Asi,che si terrà alle ore 11.00, interverranno: Roberto Tartaglia Polcini, Responsabile tecnico-scientifico del Progetto; Renzo Marin, Consulente esperto in Geo-Spatial Knowledge e Remote Sensing; Marco di Fonzo, Comandante Nucleo Investigativo Antincendio Boschivo Carabinieri Forestali; Elena Francioni, Head of Italian Civilian Market e-Geos S.p.A.; Mario Morcone, Assessore alla Sicurezza e alla Legalità e all'Immigrazione della Regione Campania. Modera il giornalista Domenico Ragozzino. Al terzo panel, dal titolo: Il Mondo produttivo e la sicurezza: il progetto Paride per Benevento e il Sannio, che si terrà alle ore 11.45, parteciperanno: Luigi Barone, Presidente Consorzio Asi della Provincia di Benevento; Antonio Marchiello, Assessore al Lavoro, alle Attività Produttive, al Demanio e al Patrimonio della Regione Campania; Patrizia Filomena Rosa, Sostituto Procuratore della Repubblica di Benevento; Oreste Vigorito, Presidente Confindustria di Benevento. Modera Pierluigi Melillo, Direttore OttoChannel TV. Al quarto panel, dal titolo "Legalità e Sicurezza: una priorità per le istituzioni", che si terrà alle ore 12.30, interverrà il Prefetto Stefano Gambacurta, Vice Capo della Polizia di Stato, Autorità Responsabile del Programma Nazionale Fondo Sicurezza Interna. (Ren)