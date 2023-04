Napoli: Fico, siamo in tanti a chiedere chiarezza sulla morte di Mario Paciolla - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "Siamo in tanti qui, in tanti a ricordare la figura di Mario Paciolla, in tanti a chiedere che la giustizia vada avanti, in tanti a chiedere che venga fatta chiarezza su questa morte". Così l'ex presidente della Camera, Roberto Fico, intervenuto oggi alla presentazione del murale di Jorit dedicato a Mario Paciolla, il cooperante napoletano morto in Colombia nel 2020. "Questa è una questione che devono portare avanti tutte le istituzioni, tutto il paese. Quando ho incontrato il segretario generale dell'Onu da presidente della Camera dei Deputati, uno dei primi punti che ho trattato è stato proprio questo, chiedendo la massima collaborazione all'Onu su questa questione. Mi era stata assicurata, però vogliamo vedere i fatti. Speriamo che si possa andare avanti nella ricerca della verità, anche processuale", ha concluso Fico. (Ren)