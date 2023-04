Agroalimentare: Cia Campania a Campanialleva con workshop su nuova Pac sugli allevamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno presi in esame gli obiettivi della nuova Pac, che vanno dal miglioramento del benessere animale, all'innalzamento della qualità delle produzioni agroalimentari, fino al contrastare del fenomeno dell'antimicrobico resistenza (AMR) e ad una maggiore trasparenza del mercato agroalimentare. Si procederà poi all'analisi di impatto dell'applicazione dell'ecoschema 1, che – al primo livello di sostegno – prevede, in aggiunta al pagamento di base della Pac, un premio per la riduzione degli antibiotici, pagato annualmente in somma variabile per ogni unità di bestiame adulta presente in allevamento, con l'obiettivo di ridurre l'antibiotico resistenza negli animali. Tale pagamento è previsto per qualsiasi tipologia di allevamento. Sarà quindi affrontato l'impatto del secondo livello di sostegno dell'ecoschema 1 che prevede invece degli elevati premi per soli bovini e suini con pascolo: modalità di allevamento che migliora il benessere delle mandrie, la qualità dei prodotti zootecnici e riduce l'impatto sull'ambiente. Si tratta di una importante occasione per gli allevatori di bovini e suini delle aree interne. Infine, sarà affrontata la misura Aca 30 del Piano Strategico della Pac sul benessere animale e la Certificazione Sqnba e le demarcazioni di questa misura con l'ecoschema 1. (Ren)