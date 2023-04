Trasporti: Air France festeggia i 60 anni del volo Napoli-Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Air France e Gesac hanno festeggiato oggi il 60mo anniversario del volo Napoli-Parigi. La storia di Air France a Napoli comincia nell'aprile del 1963, quando la compagnia aerea francese ha iniziato ad operare la rotta con aerei "Caravelle". "Siamo orgogliosi di servire Napoli da ben 60 anni" ha affermato Eléonore Tramus, Direttore Generale Air France-Klm East Mediterranean. "Napoli è sempre stata storicamente una tappa essenziale delle rotte dalla Francia e tuttora rappresenta una destinazione importante del nostro network. Per Air France l'Italia è, escludendo il mercato interno francese, il secondo mercato in Europa e la Regione Campania resta un'area strategica della nostra presenza nel Belpaese. Atrtaverso il nostro hub di Parigi-Cdg permettiamo ai napoletani di raggiungere ben 127 destinazioni in Europa e nel mondo". "Festeggiamo con entusiasmo i primi 60 anni di Air France a Napoli, vettore storico che ha da sempre avvicinato Napoli alla Ville Lumière e al resto del mondo, grazie alla rete di collegamenti offerti dall'hub di Parigi Charles De Gaulle, tra i primi tre scali europei per traffico passeggeri e secondo maggiore hub collegato con Napoli per numero di posti offerti", ha commentato Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di Gesac. "Negli ultimi 10 anni - ha aggiunto - Air France ha più che raddoppiato il numero di voli per Parigi che quest'estate arriverà a 3 al giorno, con incremento a 4 in periodi di maggior domanda di traffico, a conferma della solida partnership fondata sui comuni obiettivi di qualità del servizio e puntualità dei voli". (segue) (Ren)