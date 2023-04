Trasporti: Air France festeggia i 60 anni del volo Napoli-Parigi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel settembre 1939, con lo scoppio della seconda guerra mondiale tutte le attività vengono sospese. I primi collegamenti di Air France per i passeggeri in Italia iniziano nel 1934 ma il trasporto aereo francese, come abbiamo visto, quindi è presente in Italia sin dal 1929 sotto il marchio Air Union-Ligne d'Orient. Questa compagnia collegava Napoli a Marsiglia con idrovolanti CAMS53 che ammaravano a Napoli per trasportare una decina di passeggeri stravaganti che sceglievano questo mezzo di trasporto non per necessità ma per passare nella cronaca mondana dei VIP dell'epoca. Con la ripresa del traffico aereo passeggeri dopo la fine della seconda guerra mondiale, il volo Napoli-Parigi viene inaugurato da Air France il 13 aprile 1963. La città veniva raggiunta con gli aerei "Caravelle" di Air France, con 2 voli settimanali. Oggi i collegamenti settimanali di Air France da Napoli a Parigi arrivano fino ad un numero di 23 voli diretti settimanali. I voli sono operati principalmente con Airbus A320 e A321 che offrono le cabine Business ed Economy. (Ren)