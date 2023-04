Agroalimentare: Coldiretti Campania, con Campanialleva una tre giorni dedicata alla zootecnia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stand 21, padiglione II, in Casa Coldiretti sono previsti inoltre: venerdì 14 aprile, ore 12 “Vidimazione del Wine Bag in box per i Vini del Sannio”, ore 17:30 “La tabacchicoltura italiana: sfide ed opportunità per il territorio” a cura di ONT Italia, Manifatture Sigaro Toscano e Coldiretti; sabato 15 aprile, ore 11 “RU.CA.NET - Agricoltura sociale ed educazione alimentare: il cibo sostenibile per le future generazioni”, ore 17:30 “Olio Campania, quale futuro?” a cura di Aprol Campania, ore 19 seminario presentazione primi risultati del progetto “Latte & Sannio”. Oltre ai workshop in Casa Coldiretti nei tre giorni saranno attivi gli sportelli: Epaca – Job in Country, CAF Agribusiness, CAA Assistenza Agricola, Aprol Campania Olivicoltori, Psr & Innovazione. Nell’area food saranno presenti oltre venti aziende agricole della rete Campagna Amica con prodotti di eccellenza a km zero e lo street food agricolo. (Ren)