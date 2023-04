Trasporti: Air France festeggia i 60 anni del volo Napoli-Parigi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Napoli è sempre stata uno scalo importante per gli sviluppi di quella che diventerà la linea Noguès di Air Orient e poi di Air France, in collegamento tra la Francia e l'Indocina. La prima visita risale agli anni '20 e '30. Era importante trovare un luogo dove gli idrovolanti potessero ammarare in luogo abbastanza protetto e in sicurezza: la baia di Napoli diventa quindi una tappa naturale sulla rotta verso l'Oriente. Il primo ammaraggio programmato avviene nel 1927 in occasione di un viaggio studio efftuato nel periodo 8 settembre-8 ottobre da Parigi e Beyrut, occorrevano solo tre giorni e mezzo per completare il viaggio in quei tempi. L'apparecchio è un idrovolante guidato da Maurice Noguès. Il 6 giugno 1929, Air Union-Lignes d'Orient opera un volo settimanale Marsiglia-Beirut con scalo a Napoli (partenza da Marsiglia il sabato alle 7.30 e arrivo a Beirut il lunedì alle 16.30). L'8 giugno 1929 Air Union- Lignes d'Orient apre un servizio regolare per Baghdad (idrovolante Cams 53) con scalo a Napoli. Il 17 gennaio 1931 viene inaugurato il primo servizio passeggeri Air Orient tra Marsiglia e Saigon con scalo a Napoli con frequenza bi-settimanale, il viaggio dura 10 giorni e mezzo. Il 1° giugno 1933 Air France riattiva la rotta Noguès-Marsiglia-Saigon con scalo a Napoli, con frequenza settimanale. Nel settembre 1938 viene inaugurata una rotta Marsiglia/Napoli/Corfù/Atene/Tripoli, chiamata "Ligne du Levant". (segue) (Ren)