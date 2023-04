Campania: Petracca (Pd), l'agricoltura riparte dalla programmazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si riparte dalla programmazione, con l'avvio dei prossimi mesi dei nuovi bandi legati al programma di sviluppo rurale. Ripartiremo anche da un progetto di legge che ho depositato poco tempo fa sull'enoturismo, che può essere volano di sviluppo specialmente per le aree interne", così ha dichiarato Maurizio Petracca, consigliere regionale della Campania del Partito democratico, neo presidente della Commissione Regionale Agricoltura, Caccia, Pesca e Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo. Il consigliere regionale dem ricoprirà l'incarico per la seconda volta, dopo le funzioni di guida svolte nella passata consiliatura: "Riprendo un lavoro che avevo avviato nella precedente consiliatura – ha continuato Petracca - essendo stato presidente della Commissione per cinque anni. Riprenderemo da un dato di fatto importante, essendo stata la commissione che ha licenziato il maggior numero di leggi". Elemento centrale sarà il dialogo, con l'obiettivo di contribuire ad assumere provvedimenti che possano essere sempre più aderenti alle esigenze di un settore che è trainante per l'economia regionale, in un rapporto che sarà privilegiato con i territori. Proprio su questo si basa il progetto di legge sull'enoturismo: "Ci sono due o tre regioni in Italia che sono dotate di uno strumento legislativo legato all'enoturismo. Io credo che sia un'opportunità di sviluppo importante, in particolar modo per le aree legate indissolubilmente al vino, come l'Irpinia, il Sannio e le aree interne del casertano e del Cilento. Lavoreremo in prospettiva e con il contributo dei consiglieri proveremo a portare all'attenzione del consiglio regionale quante più leggi possibili nell'interesse del territorio campano", ha concluso Petracca.(ren)