Ambiente: Parco nazionale del Cilento. Iannone (Fd'I), Bonelli sa che Coccorullo è stato scelto da De Luca in una terna?

- “Bonelli, che in commissione ambiente della Camera si straccia le vesti per il curriculum di Giuseppe Coccorullo indicato alla presidenza del Parco Nazionale del Cilento, degli Alburni e del Vallo di Diano, omette di dire che è stato il governatore De Luca a sceglierlo in una terna. È paradossale che Pd, Avs e Italia viva, che sostengono De Luca in Regione Campania, votino in Parlamento contro a ciò che De Luca ha determinato con propria scelta. È un teatrino tipico di un centrosinistra che somiglia ad una banda di musica che, pensando di suonare un inno alla competenza, riesce a suonare solo la solita marcia della malafede. La sinistra è immemore degli scienziati che ha nominato in passato lasciando sul territorio il retrogusto amaro del fallimento completo. La smettano di giocare con le Istituzioni del territorio infischiandosene dei cittadini che ci vivono. Bonelli farebbe bene a continuare a passeggiare e a raccogliere pietre nel greto dell’Adige”. Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario Regionale del Partito in Campania. (ren)