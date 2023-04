Napoli: proroga dispositivo circolazione Sottopasso Claudio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proroga fino al 21 aprile 2023 dell'efficacia dell'Ordinanza dirigenziale che istituisce un dispositivo di circolazione temporaneo nel sottopasso Claudio, per consentire l'installazione degli impianti di videosorveglianza. L'ordinanza prevede dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 18.00, il divieto di transito veicolare, alternativamente, nella carreggiata superiore o nella carreggiata inferiore del sottopasso Claudio, lasciando sempre percorribile al transito veicolare una delle due carreggiate in direzione di viale J.F. Kennedy. Così in una nota il Comune di Napoli.(ren)