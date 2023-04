Cultura: comune di Napoli si aggiudica bando per la promozione turistica del centro storico Unesco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'aggiudicazione di questo finanziamento – ha spiegato l'assessore comunale al Turismo e alle Attività produttive, Teresa Armato - rafforzeremo e incrementeremo la nostra programmazione istituzionale per valorizzare sempre più la città e in particolare l'area del centro storico, patrimonio Unesco. Con 'Napoli CultourTech 2022' punteremo sulle strategie digitali e sul marketing territoriale, organizzeremo itinerari turistici sempre più particolari e insoliti per scoprire l'identità della città tra storia, tradizione e innovazione. Napoli capitale internazionale del turismo e della cultura, una ricchezza da tramandare e diffondere con strumenti sempre più aggiornati. Doteremo inoltre il centro storico di opere strutturali a servizio dei turisti come i bagni pubblici accessibili. Nei periodi di maggior flusso turistico, come avvenuto a Natale o in questa primavera, accanto ai bagni fissi già esistenti in piazza del Gesù e in piazza Trieste e Trento abbiamo installato in maniera provvisoria bagni mobili - ad utilizzo gratuito - in quattro aree (piazza Carità, via Foria, Riviera di Chiaia e via Mezzocannone) proprio per venire incontro alle esigenze di utilizzo da parte di più persone e nei diversi luoghi della città a maggiore vocazione turistica". Dopo Napoli TouristTech di 1.200.000 euro (gestione e diffusione eventi, sinergia e integrazione tra interventi, infopoint, itinerari turistici, marketing) arriva quindi un ulteriore finanziamento per valorizzare la città di Napoli offrendo nuovi servizi e potenziando quelli esistenti. (Ren)