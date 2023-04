Campania: Cammarano (M5S), con i comuni per realizzare le prime comunità energetiche nel salernitano - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Europa ci chiede di procedere con decisione verso la transizione ecologica e noi, con il lavoro della commissione Aree Interne, raccogliamo questa sfida. Oggi a Palomonte ho incontrato diversi sindaci del salernitano per incentivare la realizzazione di Comunità energetiche rinnovabili, un'occasione che, in tempi di crisi energetica e di rincari di elettricità e gas, consente di attuare un paradigma virtuoso. Un obiettivo sostenuto anche dalla Regione Campania, con il recente bando che finanzia la realizzazione di CER nei piccoli comuni, naturalmente più predisposti ad un modello di sviluppo basato sulla condivisione. Due anni fa, con un nostro emendamento in legge di bilancio, recepimmo la normativa nazionale per la costituzione delle CER. Oggi vogliamo continuare a dare il nostro supporto a tutti i comuni delle aree interne, a tutela dell'ambiente e per stimolare lo sviluppo sostenibile dei nostri territori". Lo ha dichiarato il presidente della commissione Aree Interne del consiglio regionale della Campania Michele Cammarano (M5S). "Il nostro comune punta a diventare esempio di sostenibilità ambientale con l'obiettivo di migliorare la classe energetica e lo sviluppo della mobilità sostenibile a emissioni ridotte", ha spiegato l'assessore all'ambiente del comune di Palomonte, Salvatore Giordano. "Una realtà quella territoriale- ha aggiunto Giordano- che punta a diventare sempre più green con la costituzione della Comunità Energetica che vedrà oltre all'adesione del Comune di Palomonte, il coinvolgimento di operatori economici privati". "Un'occasione- ha concluso l'assessore all'ambiente del comune di Palomonte- che si tradurrà in economia, tutela dell'ambiente, ma anche sviluppo turistico del nostro borgo". (Ren)