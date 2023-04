Campania: mercoledì 19 aprile question time in consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà mercoledì 19 aprile 2023 dalle ore 11 alle ore 13 per il Question Time. Saranno discusse le seguenti interrogazioni rivolte al presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca; “Società partecipata Eav, assunzione operai addetti alla manutenzione” del capogruppo della Lega Severino Nappi; “Variante tra Maiori e Minori alla Ss 163 con riqualifica urbanistica della sede dismessa: intervento relativo ad una variante in galleria all’esistente tracciato della SS 163” del consigliere Nunzio Carpentieri (FdI); “Lavori di allargamento via Comunale Margherita” del consigliere Luigi Cirillo (Più Europa); “Chiusura del Primo Soccorso di Afragola” del capogruppo di FdI Cosimo Amente; “Riabilitazione post acuzie di alta specialità”, situazione regionale” del capogruppo di Italia Viva Tommaso Pellegrino; “Determinazione del Consiglio di Stato e gestione dello stadio ‘A.Collana’ di Napoli”,presentata dalla consigliera Maria Muscarà (gruppo misto) all’assessore regionale al Demanio e Patrimonio, Antonio Marchiello.(Ren)