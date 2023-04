Agroalimentare: Cia Campania a Campanialleva con workshop su nuova Pac sugli allevamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quadro della fiera zootecnica CampaniAlleva che si tiene in questi giorni a Benevento in Contrada Olivola, presso l'area Cecas Cia Campania ha organizzato per il 15 aprile 2023 dalle ore 15 un importante workshop significativamente titolato "La zootecnia di precisione e consulenza specialistica. L'impatto della nuova Pac sugli allevamenti". Si affronteranno nell'incontro in parallelo le tematiche della zootecnia di precisione, che sempre più tende a razionalizzare l'alimentazione animale in vista del benessere e di un minor impatto ambientale delle mandrie con la rivoluzione in fatto di pagamenti diretti che si prospetta con l'adozione della Pac 2023-2027. Dopo i saluti di Carmine Fusco, presidente di Cia Benevento, si confronteranno su questi temi: Mario Grasso, direttore della Cia Campania, Domenico D'Amato, direttore del Centro di Assistenza Agricola Cia Agricoltori Italiani, Vincenzo De Lucia di Regione Campania e il professor Giuseppe Iovane, dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", membro del Comitato tecnico scientifico sul benessere animale. (segue) (Ren)