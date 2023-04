Cultura: venerdì prima tappa del Cinebus a Napoli, in Piazza Dante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna il Cinebus il primo festival del cinema in movimento con due tappe: a Napoli, in Piazza Dante venerdì 14 aprile 2023 dalle ore 10 alle ore 18 e a Roma, a Piazza del Popolo sabato 15 aprile 2023 dalle ore 10 alle ore 18. Il progetto dal titolo Social World Film Festival – School Hub, incubatore dedicato al sociale per le scuole attraverso il cinema e l'audiovisivo, nell'ambito del Piano Nazionale Cinema per le scuole, sostenuto dal Ministero della Cultura e del Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato selezionato tra centinaia di progetti a livello nazionale e ora si appresta alla fase operativa. Il Cinebus prevede numerose attività per la formazione all'immagine a bordo di un truck itinerante, attuato da operatori, formatori e professionisti specializzati nel settore, con l'obiettivo principale di avvicinare le persone al mondo del cinema: visione condivisa delle 12 opere proventi da diverse nazioni dall'Italia all'Estonia, alla Russia agli USA, e ancora alla Germania e alla Svizzera, in concorso alla selezione Smile e fuori concorso alla selezione School della XII edizione del Social World Film Festival; visione di opere cinematografiche in realtà virtuale per un'esperienza audiovisiva innovativa, in collaborazione con The Virtual Reality Production; casting a bordo del truck per la ricerca di nuovi volti per il cinema e la tv, in collaborazione con il casting director Emanuele Donadio; incontro-masterclass con l'attore Giuseppe Pirozzi (aka Micciarella nella serie Mare Fuori) e l'agente cinematografico Giuseppe Mastrocinque, in collaborazione con Università del Cinema e Pm5 Talent; esercizi e attività con la macchina da presa, microfoni e parco luci per ricreare il set cinematografico, in collaborazione con Paradise Pictures; movimento scenico ed effetti speciali nel cinema con lo stunt coordinator Carlo Conte, in collaborazione con Università del Cinema; workshop con informazioni base per l'apprendimento delle migliori tecniche di recitazione, in collaborazione con Università del Cinema. In entrambe le date ci saranno inoltre giochi e attività per tutti, e consegna di gadget ricordo. L'ingresso a tutte le attività proposte per il CineBus è totalmente gratuito e libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili. (Ren)