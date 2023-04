Napoli: "Autonomia differenziata ed Equità Territoriale" sabato al circolo Rani Nantes l’Europa dei Popoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 15 aprile dalle ore 15.00, al circolo Rari Nantes di Napoli, sbarca l'Europa dei Popoli ha scelto Napoli per affrontare il dibattito sui possibili effetti dell'autonomia differenziata sul Mezzogiorno d'Italia. Parlamentari europei del Gruppo Efa/Ale (Alleanza Libera Europea) provenienti da tutta Europa, politici, esperti e intellettuali si confronteranno sul progetto di legge più controverso degli ultimi anni in Italia. Il convegno, dal titolo "Autonomia Differenziata ed Equità Territoriale", è stato organizzato dal parlamentare europeo e segretario nazionale del Movimento Equità Territoriale Piernicola Pedicini. All'incontro interverranno: Jordi Solé, presidente del gruppo Efa/Ale al Parlamento Europeo; François Alfonsi, Parlamentare Ue Efa/Ale; Adriano Giannola, presidente Svimez; Lorenzo Chieffi, docente di Diritto Costituzionale; Pino Aprile, scrittore e Fondatore del Movimento Equità Territoriale. I lavori saranno introdotti e moderati dal parlamentare UE e organizzatore dell'evento Piernicola Pedicini, a cui saranno affidate le conclusioni. Previsti saluti istituzionali della presidente del Movimento Equità Territoriale Rossella Solombrino. Nel corso della mattinata, alle ore 11.00, in via San Gregorio Armeno a Napoli, la delegazione dei parlamentari europei incontrerà i maestri pastorai e i referenti dell'associazione Botteghe San Gregorio Armeno, per ascoltare le criticità di un settore che rappresenta un patrimonio storico di Napoli e del Paese e farsi portavoce in Europa delle loro istanze.(ren)