Napoli: giovedì 20 aprile presentazione del Cammino Europeo del Santo Graal sull'asse Napoli-Valencia

- Giovedì 20 aprile dalle ore 15.30 nell'Antisala dei Baroni del Maschio Angioino a Napoli, sarà presentato il Consorzio Itinerario Culturale Europeo-Napoli Cammino del Santo Graal (ingresso libero), promosso dall'associazione culturale El Camino del Santo Graal di Valencia presieduta da Ana Mafé García, in collaborazione con l'associazione culturale IVI-Itinerari Video Interattivi, fondata nel 2015 da Salvatore Forte, Francesco Afro de Falco e Annalisa Direttore, il cui scopo è valorizzare gli aspetti culturali e il patrimonio artistico della propria città, attraverso eventi culturali, mostre, visite guidate, prodotti audiovisivi e ricerche storiche. Gli studi sul periodo aragonese del Maschio Angioino, infatti, hanno rilevato la connessione del Sovrano Alfonso D'Aragona con il Santo Calice custodito nella Cattedrale di Valencia ed hanno altresì portato ad una scoperta di rilevanza internazionale di un fenomeno solstiziale all'interno della sala del Trono. In occasione dell'evento sarà presentato il progetto di un tour all'interno del comune di Napoli che vedrà coinvolte, oltre al Castel Nuovo, altre location della città. Sarà presente una delegazione di undici professionisti giunti da Valencia, con la missione di sostenere questa iniziativa che posiziona le due città Napoli e Valencia come tappe di riferimento di un itinerario culturale europeo. Durante l'incontro sarà firmato un protocollo d'intesa per l'unione di sinergie con un consorzio di associazioni culturali, turistiche e laiche. (ren)