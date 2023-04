Covid: Ospedale del Mare. Muscarà, presentata altra interrogazione, moduli senza autorizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel giro di pochi giorni sono stata costretta a presentare un'altra interrogazione urgente sui moduli Covid dell'Ospedale del Mare, in quanto senza le dovute autorizzazioni siamo in presenza di Reato", così ha dichiarato il consigliere regionale della Campania Maria Muscarà. "Dopo aver infatti ricevuto una risposta alquanto vaga dall'assessore Marchiello all'interrogazione n. 232 il 5 aprile scorso, sul destino delle strutture modulari Covid dell'ospedale del Mare, sono venuta a conoscenza del fatto che l'autorizzazione sanitaria vigente n. 73 del 25.11.2020, rilasciata dal Comune di Napoli per l'Ospedale del Mare, non ha mai ricompreso tali strutture modulari di terapia intensiva; dunque è mancata l'autorizzazione per la sicurezza delle cure e la determinazione del numero di posti letto utilizzabili, ai sensi del Dm n. 70 del 2015". (segue) (ren)