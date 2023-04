Napoli: per le donne dei Quartieri Spagnoli la cucina come riscatto lavorativo che inizia dal ristorante di Foqus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da tempo cerchiamo di creare prospettive lavorative per le donne del quartiere su cui da quasi dieci anni insistono le attività della nostra Fondazione – ha spiegato Rachele Furfaro – Riconoscere la necessità di conciliare tempi di vita e di lavoro, in base alle esigenze delle donne dei Quartieri Spagnoli, è la sfida di questi tempi e la domanda che emerge da contesti come i Quartieri. Secondo questo progetto, ogni donna lavorerà quando potrà e lo vorrà". Per l'assessore Fortini, si tratta di "un'iniziativa concreta che mette in pratica la vera essenza del concetto di essere comunità. Un esempio virtuoso di come fare rete e fornire una reale opportunità di lavoro che rispetti necessità ed esigenze di ciascuna lavoratrice. La Regione Campania sarà sempre al fianco di imprese, associazioni, professionisti, realtà del territorio per sostenere progetti che creino opportunità, consentano alle donne di emanciparsi, condividere esperienze ed essere libere". (ren)