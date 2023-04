Napoli: Vitelli (Pd) patto educativo a una svolta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono contenta che il Patto educativo su Napoli sia a una svolta: servono a breve risposte immediate, progetti mirati e soprattutto scuole aperte il pomeriggio contro la dispersione scolastica in città". Questo il commento di Mariagrazia Vitelli, consigliera comunale di Napoli per il Partito Democratico e membro della Commissione Istruzione e Famiglia, sui progressi annunciati dall'assessore all'Istruzione e alle Famiglie Maura Striano per l'attuazione del Patto educativo per contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica. "L'assessore Striano ha definito un programma molto preciso - ha sottolineato Vitelli - un percorso che partendo dalla piattaforma di monitoraggio dell'evasione scolastica, ha individuato 78 scuole beneficiarie e finanziamenti per quasi 15 milioni di euro. Lavoreremo perché si entri al più presto nella prima fase operativa del patto, con i tutor del ministero dell'Istruzione sul campo e la cabina di regia dell'Ufficio scolastico regionale per valutare i progetti presentati dagli istituti”. Intanto il comune ha già investito 400mila euro per la fornitura energia elettrica e gli impianti di riscaldamento. Per Vitelli "è il primo passo per un'effettiva apertura pomeridiana delle scuole, ma stimoleremo un confronto con le Municipalità per rendere ancora più mirate azioni fondamentali per fare delle scuole un presidio di legalità sempre aperto, tutto il giorno". (Ren)