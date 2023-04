Napoli: interventi di contrasto all'abusivismo commerciale nel Quartiere Stella della Polizia municipale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia Municipale di Napoli al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale ha effettuato una serie di controlli nel quartiere Stella–San Carlo. Gli agenti hanno verificato 15 esercizi commerciali elevando 15 verbali di occupazione abusiva di suolo pubblico e verbalizzato 7 titolari di esercizi commerciali per aver posto in vendita frutta e verdura esposta ad agenti atmosferici inquinanti. Gli alimenti per un peso di circa 700 kg sono stati distrutti perché non più idonei al consumo (Ren)