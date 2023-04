M5s: Villani, grave errore annullamento dei bandi per assunzione di personale da parte dell'Asl Salerno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sempre più ultimi in Campania e la sanità sembra l'esempio più lampante ed emblematico. Il sistema sanitario in provincia di Salerno è al collasso, siamo arrivati ad attese anche di 24h nei pronto soccorso e casi in cui un codice giallo ha dovuto attendere 6 ore. Questo nonostante lo straordinario lavoro del personale che cerca di fronteggiare le emergenze dovendo fare i conti quotidianamente con carenze organizzative e strutturali, che la politica non riesce a colmare. In provincia di Salerno assistiamo all' annullamento di bandi per assunzioni di personale". Cos' ha dichiarato la coordinatrice del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani in merito all'annullamento di una procedura dell'Asl Salerno per il reclutamento di un dirigente, a pochi giorni da un precedente molto simile. "Già nei mesi scorsi, infatti, per altri errori nei bandi furono bloccate (e poi riavviate con grande ritardo rispetto a quanto previsto) altre procedure di selezione del personale. E' arrivato il momento di invertire la rotta, perché quello alla salute è un diritto da garantire a tutti i cittadini. È indispensabile, inoltre, potenziare le pubbliche amministrazioni di risorse nuove e competenti. Per evitare il ripetersi di emanazione di bandi contenenti errori, per poi ritirarlo. È imbarazzante per un ente. Ci sono giovani campani super formati. Invece di spingerli fuori dall'Italia o al nord, diamogli l'opportunità di poter esprimere il proprio talento e il proprio potenziale qui nella nostra Terra con assunzioni che premiano il merito. Le logiche clientelari stanno distruggendo la nostra terra", ha concluso Villani. (ren)