Mare: Sangiuliano, mare e cultura eccellente binomio che caratterizza l'Italia

- "Mare e cultura, eccellente binomio che caratterizza l’Italia. Oggi con il collega, il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, abbiamo celebrato la Giornata del Mare visitando le meravigliose aree archeologiche sommerse tra Pozzuoli e Bacoli. Luoghi splendidi densi di storia, simboli del nostro passato". Così in un tweet il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, oggi in visita nelle aree archeologiche sommerse tra Bacoli e Pozzuoli. (ren)