Napoli: Comune, da maggio attivo pagamento tramite Pago-Pa per utenti patrimonio immobiliare

- A partire dal mese di Maggio 2023 gli utenti del patrimonio immobiliare saranno tenuti ad utilizzare, per il pagamento dei bollettini mensili, la modalità PagoPa. La nuova piattaforma di pagamento alla quale il Comune di Napoli sta effettuando il passaggio, nel rispetto della normativa nazionale vigente, sarà operativa a partire dal prossimo mese. Gli aggiornamenti tecnici necessari comporteranno la sospensione temporanea della bollettazione per i canoni di locazione, le indennità di occupazione, i rateizzi delle morosità e i ratei di pagamento della dismissione. Dal prossimo 21 aprile 2023 infatti non sarà più possibile effettuare tali pagamenti sui consueti conti correnti postali, né tramite i bollettini già emessi che non saranno più validi per il pagamento, né tramite bonifici o bollettini compilati a mano. I bollettini premarcati del mese di "Maggio 2023" non saranno emessi nel mese di aprile, bensì saranno recapitati alla fine dalla fine del mese di maggio 2023 con scadenza pagamento a giugno 2023. Non sarà possibile effettuare pagamenti parziali dell'importo indicato nell'avviso ricevuto. "PagoPa è un sistema di pagamenti elettronici che consente ai cittadini e alle imprese di effettuare, in modo più semplice, sicuro e trasparente, qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. Utilizzarlo è semplice, nella bolletta ci sarà un Avviso per il pagamento che potrà essere effettuato - tramite canali fisici o online - presso gli uffici postali, le filiali delle banche; con l'home banking (CBILL e PagoPa) e presso tutti gli esercizi che accettano pagamenti PagoPa". Così si legge in una nota del Comune di Napoli. (ren)