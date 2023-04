© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un grande villaggio dello sport sarà allestito al Palavesuvio di Ponticelli, sabato 15 e domenica 16 aprile, per la nuova edizione di Sebs. La Fiera dello Sport riprende dopo la pandemia con un weekend di iniziative che prevedono corsi delle diverse discipline, ma anche visite mediche e consulenze per educare ad uno stile di vita sano". Così in una nota il Comune di Napoli. (ren)