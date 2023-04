Musica: Napoli città della Musica e Billboard Italia presentano "We come from Napoli"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Napoli città della Musica" e Billboard Italia presentano "We come from Napoli", due appuntamenti dedicati alla nuova scena musicale napoletana che si terranno a Milano, venerdì 5 maggio negli spazi di BASE, in via Bergognone, 34. E a Napoli, venerdì 12 maggio a Palazzo Cavalcanti, via Toledo, 348. "Eventi unici con l'obiettivo di rafforzare un ponte tra due "music city" che rivestono un ruolo fondamentale nel panorama e nell'industria musicale nazionali, un focus sulla scena artistica campana che vedrà panel istituzionali con i professionisti della filiera, gli showcase di alcuni tra gli artisti napoletani più iconici e rappresentativi - tra nuove promesse e nomi affermati- e un dj set a tema. Svelata nelle prossime settimane la lineup degli eventi". Così si legge in una nota del Comune di Napoli. (ren)