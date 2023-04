Ambiente: al via a Battipaglia la campagna a tutela dell'ecosistema marino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 15 aprile alle ore 11, presso la sala conferenze Vicinanza a Battipaglia, in provincia di Salerno, è in programma la giornata volta a sensibilizzare la popolazione contro l'abbandono dei rifiuti nell'ambiente e la cattiva abitudine di gettare i mozziconi delle sigarette a terra. "Ogni anno, in Italia, 14 miliardi di mozziconi di sigarette finiscono nell'ambiente. Il filtro è composto da acetato di cellulosa, che impiega in media 10 anni a decomporsi. I mozziconi contengono oltre 4.000 sostanze chimiche, molte delle quali sono tossiche e cancerogene, compresi arsenico, formaldeide, ammoniaca, acido cianidrico e nicotina. Queste tossine danneggiano gravemente gli ecosistemi marini. Si inquina il suolo e le acque del mare con conseguenti gravi danni per la salute dell'uomo". Ad annunciarlo è stata Carmela Bufano dell'associazione Battipaglia in Movimento e promotrice del convegno "Il mare comincia da qui". Interverranno Sergio Costa, deputato della Repubblica Italiana e già ministro dell'ambiente; Michele Cammarano, consigliere regionale Movimento 5 Stelle; Salvatore Micillo, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle e primo firmatario della legge "Salvamare"; Virginia Villani, coordinatrice Movimento 5 Stelle provincia di Salerno; Emiddio Esposito, presidente Impatto Ecosostenibile Zero Waste Campania; Carmela Bufano, associazione Battipaglia in Movimento e i senatori Francesco Castiello e Anna Bilotti. (segue) (Ren)