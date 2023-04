Napoli: Quartiere Pulito 2023, interventi al Vomero e a Fuorigrotta - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con gli interventi eseguiti al Vomero, in via Domenico Cimarosa e in via Luca Giordano, e a Fuorigrotta, in via Gianbattista Marino e aree limitrofe, è stata ultimata la prima fase dell'iniziativa "Quartiere Pulito 2023". Nell'arco del mese oltre 60 strade delle dieci Municipalità di Napoli sono state interessate ad interventi di pulizia radicale, con diserbo, spazzamento e lavaggio dei marciapiedi e rimozione delle campane per la pulizia delle aree sottostanti. L'intervento è stato coordinato dall'assessore alla Salute e al Verde con delega alla Vivibilità e all'Igiene Urbana, Vincenzo Santagada, in collaborazione con l'assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu ed in sinergia con Asia, Polizia Municipale e le Municipalità. Dal prossimo 19 aprile sarà in vigore il nuovo calendario degli interventi da realizzare nelle dieci Municipalità cittadine. (Ren)