Napoli: Comune, a Piazza Dante e Port'Alba più cestini e recupero area verde

- Più controlli, pulizia e decoro a piazza Dante e Port'Alba. Sono questi gli obiettivi principali della riunione, voluta dal sindaco Gaetano Manfredi, che si è svolta in Comune tra gli assessori alle Attività produttive Teresa Armato, all'Ambiente Vincenzo Santagada, al Decoro Urbano Edoardo Cosenza, il coordinatore delle politiche culturali Sergio Locoratolo, i rappresentanti delle Municipalità competenti Seconda e Quarta e il comandante della Polizia municipale Ciro Esposito. Numerose le iniziative congiunte programmate a breve per fornire risposte concrete alle esigenze di residenti e commercianti, a partire dai numerosi librai: sul fronte del controllo, il potenziamento dei vigili urbani in zona con la presenza anche di carri attrezzi per rimuovere le auto in divieto di sosta; il miglioramento del sistema di illuminazione pubblica; sul fronte ambientale, l'installazione di più cestini ed un monitoraggio del conferimento alle campane ed infine il recupero dell'area verde tramite l'adozione da parte dell'associazione 100x100 Naples. (ren)