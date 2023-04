Napoli: presentata a Palazzo San Giacomo la 12esima edizione della Fiera dello Sport - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della 12esima edizione del Sebs Fiera dello Sport, presso il Palavesuvio di Ponticelli verrà allestito un vero e proprio villaggio dello sport con il motto "Educare – Crescere – Divertire – Vincere" per trasmettere un messaggio importante di un corretto stile di vita. E' quanto è emerso questa mattina durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento tenutasi a Palazzo San Giacomo. L'evento patrocinato dal comune di Napoli, dalla Regione Campania, dalla Città Metropolitana, dal Coni, da Sport e Salute, dall'Asl Napoli 1, dal Cip, dall'Endas, dalla Fisr, dalla Fisi, dalla Fita, e dalla Fitarco Campania, accoglierà espositori, federazioni sportive, enti sportivi, scuole di formazioni, convegni e tante esibizioni e corsi di tantissime attività sportive tutte da vivere per un Weekend pieno di emozione ed energia. L'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro sarà presente alla Fiera della Sport di Napoli presso il Palavesuvio con proprio stand per l'informazione, la divulgazione e la promozione di "corretti stili di vita" per una sana alimentazione e per incentivare le attività motorie ed il contrasto alla sedentarietà. Ogni settore avrà una sua grande area dedicata, avremo: l'area Fitness, le aree Sport, l'area Salute, l'area convegni e la grandissima area Danza. Ci si potrà allenare e partecipare ai corsi aperti al pubblico. "Sabato e domenica prossima al Palavesuvio di Ponticelli sarà una grande e bellissima festa dello Sport", ha dichiarato l'assessore allo Sport Emanuela Ferrante. "L'impianto di Ponticelli - ha aggiunto - sarà aperto a tutti e pieno di attività sportive di ogni genere sia indoor che all'esterno. Ognuno potrà praticare lo sport che preferisce con tantissima scelta. Voglio invitare soprattutto i ragazzi di Napoli ad approfittare di questa occasione". "È una manifestazione con la quale si promuove lo sport per la salute quindi per il benessere fisico", ha affermato il presidente della Commissione sport Gennaro Esposito. "Chiaramente lo sport è un momento anche di aggregazione. Ci saranno molte discipline. Si propone lo sport come modello di vita, come stile di vita affinché i giovani siano impegnati in qualcosa che piace. Quindi lo sport non è solamente agonismo, non è solamente competizione ma è anche un momento di benessere collettivo", ha concluso. (Ren)