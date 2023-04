Napoli: ponte di Pasqua. Acampora (Pd), la citta è ripartita ora correre per servizi migliori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ponte di Pasqua ci soddisfa ma non ci appaga: Napoli con l'amministrazione Manfredi è ripartita, ora bisogna correre sui servizi". Questo il commento di Gennaro Acampora, capogruppo del Partito democratico nel Consiglio Comunale di Napoli, sui flussi turistici che hanno interessato Napoli in occasione della Pasqua. "Mai come in questo periodo l'offerta della nostra città soddisfa tutti i gusti - ha continuato Acampora - da chi ama la storia a chi ci visita grazie alla produzione televisiva e cinematografica, senza dimenticare il traino del calcio. Questo, naturalmente, non può che agevolare il ritorno ai livelli pre covid delle nostre imprese e dei nostri commercianti. Ma il turismo, come anche tutto il ventaglio dei grandi eventi che ospiteremo nei prossimi mesi, deve essere volano per una quotidianità migliore dei cittadini, ed è quella dei servizi". "A Pasqua - ha proseguito Acampora - grazie all'accordo auspicato dal gruppo del Partito Democratico in consiglio comunale, abbiamo garantito centinaia di migliaia di passaggi. Ora dobbiamo avorare per chiudere la gara della Funicolare di Chiaia, dobbiamo mettere sui binari il nuovo treno della Linea 1, dobbiamo estendere la rete dei bagni pubblici e garantire una costante pulizia delle strade riducendo i tempi sui lavori che riguardano il centro città. Ma dobbiamo anche fare un salto di qualità nella gestione del turismo 'dal basso' gestendo il proliferare di bed and breakfast e di murales che stanno creando nuovi e inediti percorsi turistici. Queste sono le battaglie per fare tesoro di un ponte di pasqua dai risultati eccezionali che deve continuare, queste le priorità che insieme all'amministrazione Manfredi dobbiamo portare avanti come Partito democratico". (ren)