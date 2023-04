Covid: Ospedale del Mare. Muscarà, presentata altra interrogazione, moduli senza autorizzazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una cosa gravissima – ha continuato il consigliere Muscarà - in quanto, la mancanza di autorizzazione sanitaria è un reato! Alcuni medici mi scrivono che la proposta di dotare l'Ospedale del Mare in un unico blocco n.72 p.l. di terapia intensiva è, anti-sanitaria e ferale, in quanto più sono i p.l. intensivi più alta è la letalità, per le infezioni che si sviluppano e si diffondono. Scelta letale, immotivata e da bandire assolutamente! Ho quindi chiesto in primis, se sono attualmente conteggiati nel numero di posti letto di terapia intensiva della Asl Napoli 1 centro, nonché della Regione Campania, anche quelli delle strutture modulari di cui sopra, ed infine, in che modo possa essere possibile attivare un'unità operativa semplice dipartimentale da 72 posti letto di terapia intensiva collocandola in 3 strutture ospedaliere prefabbricate di recente realizzazione, totalmente distaccate dal presidio ospedaliero, per giunta in mancanza di autorizzazione ed accreditamento all'espletamento di attività sanitaria per conto del servizio sanitario nazionale! Il tutto assume ancora più rilievo se, nel periodo più critico, ci risulta siano stati usati solo due modulari per circa 16 posti letto, nonostante la mancata autorizzazione sanitaria!". (ren)