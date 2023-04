Napoli: al via il concorso Asia, in 2400 per 100 posti da autista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono svolti questa mattina i quiz per le nuove assunzioni in Asia, la società del comune di Napoli che si occupa della pulizia cittadina. Due i bandi aperti oggi per 100 posti di autista e 20 di addetto alla manutenzione dei mezzi. Alla Mostra d'Oltremare di Napoli Domenico Ruggiero, amministratore unico di Asia, ha accolto i 427 candidati per la manutenzione, mentre per gli autisti i candidati sono 2.443 per i 100 posti. Al termine del quiz e delle successive prove di idoneità verranno stilate due graduatorie di 100 e di 20 persone che verranno assunte man mano nei prossimi tre anni, seguendo i progetti di estensione del servizio di Asia e le pensioni nell'azienda. Le uscite di dipendenti in vari settori sono state 80 nei primi tre mesi dell'anno. "Andiamo avanti - ha affermato Ruggiero - sulla road map del piano industriale. Per diventare uno dei player nazionali nella raccolta, nella gestione e soprattutto nel recupero serve avere personale qualificato per i nuovi mezzi. Parliamo di mezzi collegati ai software di gestione e a cui servono manutentori adibiti a nuove tecnologie e autisti per mezzi innovativi che prendiamo da ora a giugno. E' stata già pubblicata la gara per 77 nuovi automezzi e un'altra uscirà a settembre. Sono passi per avere una evoluzione tecnologica verso la smart city che prevede un servizio raccolta rifiuti che sia tecnologicamente connesso con l'azienda". (Ren)