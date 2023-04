Mare: Musumeci, mare, natura e cultura è un trinomio indissolubile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, e il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, sono intervenuti oggi al discoprimento di due altari marmorei nabatei recentemente localizzati e documentati sul fondo del mare di Pozzuoli, nel cuore dell’antico porto commerciale della Puteoli romana. Alla cerimonia e alla successiva conferenza stampa hanno partecipato anche il direttore generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Mic, Luigi La Rocca, il direttore generale Musei, Massimo Osanna, il soprintendente Abap per l’Area Metropolitana di Napoli, Mariano Nuzzo, il direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei, Fabio Pagano, il sindaco del Comune di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, e il sindaco del Comune di Pozzuoli, Luigi Manzoni. L’iniziativa ha aperto le celebrazioni della Giornata nazionale del mare, istituita ogni 11 aprile dal Decreto legislativo 229/2017. “Mare, natura e cultura. È un trinomio indissolubile che stamane, col collega Gennaro Sangiuliano, ho voluto riconsacrare in un luogo unico nel Mediterraneo: la città sommersa di Baia, nel golfo di Napoli. Non poteva celebrarsi meglio la Giornata del mare che per un mese ci vedrà impegnati dal nord al sud Italia. In attesa di ammirare, stasera, Palazzo Chigi illuminato di azzurro”, ha detto il ministro Musumeci.(ren)