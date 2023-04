© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cerimonia di consegna a una quindicina di donne del quartiere del diploma del corso di formazione in "Gestione delle cucine e dei servizi di ristorazione" e del tesserino Haccp, promosso dall'Associazione Muezzin in collaborazione con Foqus. Interviene, tra gli altri, l'assessore alla Scuola, alle Politiche sociali e alle Politiche giovanili della Regione Campania Lucia Fortini. Napoli, Foqus-Fondazione Quartieri Spagnoli, via Portacarrese a Montecalvario 69 (ore 11.00). (segue) (ren)