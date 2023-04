Napoli: per le donne dei Quartieri Spagnoli la cucina come riscatto lavorativo che inizia dal ristorante di Foqus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con la consegna del diploma del corso di formazione in 'Gestione delle cucine e dei servizi di ristorazione' e del tesserino Haccp, una quindicina di donne dei Quartieri Spagnoli è pronta ad affrontare da oggi la sfida del lavoro", così in una nota Foqus Napoli. Ragazze, mamme, nonne dai 30 ai 60 anni, donne non occupate e casalinghe del popolare quartiere di Napoli, hanno seguito per molte settimane un corso su come gestire e cucinare nelle cucine professionali di un ristorante. Il corso, promosso dall'Associazione Muezzin in collaborazione con Foqus, e finanziato dalla Regione Campania con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, è stato tenuto da Antonello Rinaldi, chef delle Cucine Sociali che affacciano nella Corte dell'Arte di Foqus e che ogni giorno offrono piatti e menù della tradizione a chi a Foqus studia, lavora, entra per turismo o per la pausa pranzo. Grazie alle certificazioni ottenute e alle competenze acquisite, le "Donne dei Quartieri Spagnoli" ora potranno lavorare nelle cucine di un qualunque ristorante. I dettagli del progetto sono stati illustrati oggi da Rachele Furfaro e Renato Quaglia, rispettivamente presidente e direttore generale di Foqus, da Lucia Russo dell'Associazione Muezzin e dallo chef Antonello Rinaldi. All'incontro è intevenuta Lucia Fortini, assessore alla Scuola, alle Politiche sociali e alle Politiche giovanili della Regione Campania.