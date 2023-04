Ambiente: al via a Battipaglia la campagna a tutela dell'ecosistema marino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Circa il 65% dei fumatori non smaltisce correttamente i mozziconi delle sigarette, che vanno ad invadere fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento. Da oltre 30 anni i mozziconi di sigarette sono il rifiuto più comune al mondo: costituiscono fino al 90% dei rifiuti - ha dichiarato la coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno Virginia Villani - purtroppo a ciò si aggiunge la plastica abbandonata nell'ambiente, che arriva in mare fino a formare le cosiddette 'isole di plastica' oceaniche. Fino a decomporsi in microplastiche che, se ingerite, rischiano di penetrare nella catena alimentare. Non possiamo più inquinare il nostro pianeta. Dobbiamo preservarlo ed ognuno di noi ha un ruolo essenziale, innescando pratiche quotidiane virtuose". "La tutela dell'ambiente – ha concluso Bufano - parte da piccoli gesti quotidiani. Oltre all' evento presso la sala conferenze del comune ci sarà un gazebo informativo a via Italia e, a fine evento, apporremo la scritta " IL MARE COMINCIA DA QUI " vicino le caditoie delle principali piazze della città". (Ren)