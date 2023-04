Napoli: Acampora (Pd), folla di lunedì a Largo Maradona è campanello d'allarme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La folla di lunedì scorso a Largo Maradona è stato un campanello d'allarme, l'amministrazione Manfredi si darà da fare ma servono regole e risorse da parte dello Stato". Questo il commento di Gennaro Acampora, capogruppo del Partito Democratico nel consiglio comunale di Napoli e membro della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, sul flusso consistente di turisti al murale di via Emanuele De Deo dedicato a Diego Armando Maradona. "E' innegabile che a partire dai prossimi weekend si debba cambiare qualcosa - ha aggiunto Acampora - in questo senso il gruppo Pd è contento di quanto certamente l'amministrazione farà su due fronti: il primo è quello della polizia municipale, con vigili urbani che devono essere in strada in forze e per molte ore, l'altro sulla definizione di piano viabilità sul modello di Natale ai Decumani e a San Gregorio Armeno. Si potrebbe lavorare a sensi unici di marcia pedonale stop temporanei agli ingressi oltre a una certa soglia, riaprire la seconda uscita della metro di Toledo come via di fuga e inserire i tutor dei turisti che stanno già lavorando molto bene, ma è chiaro che non basta e il tavolo di domani al Viminale dovrà dare delle risposte". In questo senso per Acampora "servono rinforzi adeguati nell'ordine di migliaia di unità, ma soprattutto regole a livello nazionale che diano più poteri e la possibilità ai primi cittadini di porre dei vincoli per contrastare gli ingorghi e gli imbuti". Ma oltre ai problemi di sicurezza, s’impone la questione di tutelare i monumenti e i luoghi più belli della città, molti purtroppo sono stati già imbrattati in preparazione della festa per la vittoria del campionato. Sul punto Acampora ha ricordato che "da ieri sera, con la Fontana del Nettuno in piazza Municipio e la facciata di Castel dell'Ovo, è partita l'iniziativa 'M'illumino d'azzurro' per celebrare i successi del Calcio Napoli rispettando i luoghi più belli della nostra città. Sono orgoglioso di aver proposto questa idea nell'ultimo consiglio comunale con un Art.37, trovando la piena collaborazione del Sindaco Gaetano Manfredi e dell'amministrazione. Nelle prossime settimane 'M'illumino d'azzurro' toccherà altre bellezze simbolo, con la collaborazione di istituzioni e strutture alberghiere, così da illuminare d'azzurro i nostri monumenti senza farli pittare o deturpare". (Ren)