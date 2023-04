Ambiente: Parco Cilento. M5s, nomina inadeguata. Servono competenze no poltrone da piazzare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nomina di Giuseppe Coccorullo a presidente dell'Ente Parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni è un altro esempio concreto della strategia del poltronificio di questo governo. Il profilo del Ragionier Coccorullo è assolutamente inadeguato a ricoprire un ruolo che dovrebbe essere invece strategico. Soprattutto per un'area naturale protetta come quella del Parco del Cilento tra le più grandi e più belle d'Italia, che presenta però numerose criticità da affrontare, che è necessario gestire con competenze e cognizione di causa. Se non fosse stato per noi del Movimento 5 stelle, Coccorullo non sarebbe stato nemmeno audito in Commissione, dal momento che in una fase iniziale della trattazione, la maggioranza in Commissione Ambiente al Senato pensava di dare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica un parere direttamente favorevole sulla sua nomina. L'audizione siamo riusciti a farla e, nonostante il parere favorevole espresso oggi in Commissione, nutrivamo e continuiamo a nutrire seri dubbi sulle sue effettive capacità a ricoprire il ruolo di Presidente". Così Senatori del Movimento 5 stelle in commissione Ambiente, Gabriella Di Girolamo, Elena Sironi e Antonio Trevisi.(ren)