Energia: domani la presentazione a Benevento del progetto di investimento per un impianto fotovoltaico della lituana SoliTek

- Domani, alle 16.30, presso la Sala Consiliare di Palazzo Mosti a Benevento, si terrà la presentazione del progetto di investimento che il gruppo SoliTek, leader in Lituania nella produzione di pannelli fotovoltaici, realizzerà a Benevento. Prenderanno parte all'incontro: Dalia Kreiviené, Ambasciatrice lituana in Italia; Clemente Mastella, Sindaco di Benevento; Antonio Marchiello, Assessore alle Attività Produttive e al Lavoro della Regione Campania; Luigi Barone, Portavoce nazionale della Ficei e Presidente del Consorzio Asi della Provincia di Benevento,Vidmantas Janulevičius, Chairman of the Board Global BOD Group e Presidente degli Industriali Lituani; Ugo Meucci, Segretario Generale della Camera di Commercio Italo – Lituana; Mario Ceccarelli, Consulente SoliTek Industry. Modera Claudio Coluzzi, Responsabile Redazione Il Mattino.(Ren)