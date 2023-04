Qatar: udienza a Napoli per estradizione Cozzolino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sta tenendo nell'aula 310 del Palazzo di Giustizia di Napoli l'udienza sulla richiesta di consegna al Belgio dell'europarlamentare Andrea Cozzolino, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate. Cozzolino, che è assistito dagli avvocati Dezio Ferraro e Federico Conte, è presente in aula così come già avvenuto nelle tre precedenti udienze, tutte concluse con un rinvio. L'europarlamentare del Partito Democratico è stato raggiunto da un mandato di arresto europeo eseguito lo scorso 10 febbraio a Napoli dai finanzieri del Gico per i reati di partecipazione a organizzazione criminale, corruzione e riciclaggio. (Ren)