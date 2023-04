Arte: un ritratto del pittore Fernando Mangone per omaggiare Francesco Acerbi, il calciatore che ha sconfitto il cancro - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un giorno sei giovane, spensierato, giochi in serie A, vai come un treno e ti senti indistruttibile. Poi all'improvviso ti senti invece il più debole, inerme, quasi inutile. È la storia di Francesco Acerbi, una storia carica di emozioni e di rinascite". Lo ha affermato l'artista Fernando Mangone che ha realizzato un bellissimo ritratto che è stato consegnato al calciatore in occasione della partita Salernitana Inter. "Francesco Acerbi poteva lasciare anche il calcio, il cancro non lo aveva risparmiato, ha lottato tanto, interventi e chemio, è tornato in campo. Lui ama i colori della Lazio, lui ama la Lazio e lo ha dimostrato in tante occasioni", ha proseguito il pittore Fernando Mangone. "Durante la visita, Acerbi ha generosamente donato la sua maglia autografata, che sarà esposta al Museo del Calcio di Santa Maria di Castellabate. Ha saputo essere più forte della malattia: Francesco Acerbi è uno dei testimonial per la campagna di prevenzione e su quanto sia opportuno e necessaria la diagnosi precoce e una progressiva sensibilizzazione ai controlli periodici. Ancora una volta l'arte diventa specchio della vita. Pittura e sport si incrociano nel dinamismo del colore. Attraverso la collezione ispirata agli eroi del calcio, celebrò la straordinarietà dell'umanità", ha concluso il pittore.(Ren)