Terra dei fuochi: Nappi (Lega), vietato parlare di emergenza alle spalle

- "La morte del giovanissimo Tommaso, ennesima vittima della Terra dei fuochi, rappresenta la tragica conferma di quanto denunciamo da sempre: non bisogna abbassare la guardia in un territorio in cui prima di tutto, va garantita la vita dei cittadini. Per questo, torniamo a chiedere l'impegno massimo da parte della Regione che, sulla scorta degli interventi messi in campo dal Governo nazionale, anche su questo fronte deve destarsi dall'immobilismo e agire per il bene di una vasta porzione della Campania e dei suoi abitanti. La storia dell'emergenza che ci saremmo lasciati alle spalle, raccontata in più occasioni da chi cerca a ogni costo di nascondere l'evidenza, non solo viene smentita dai fatti ma rappresenta una bugia pericolosa e irrispettosa per tutti i campani. Rivolgiamo una preghiera a Tommaso e ci stringiamo alla sua famiglia". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. (ren)