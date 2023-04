Cultura: Sangiuliano, sito archeologico marino di Baia denso di storia e significati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello di Baia è uno dei siti archeologici marini più importanti del Mediterraneo, denso di storia e di significati. Rappresenta la storia di Roma, quindi una geografia identitaria del nostro popolo". Lo ha affermato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel corso della visita alle aree archeologiche sommerse di Bacoli e Pozzuoli per la Giornata Nazionale del Mare. "Dobbiamo lavorare per portare alla luce nuovi reperti, fare dei nuovi allestimenti, ma soprattutto dobbiamo lavorare affinchè questo Parco sia noto in tutto il mondo", ha aggiunto Sangiuliano, giunto in zona questa mattina assieme al ministro per le Politiche del Mare, Nello Musumeci. (Ren)