Archeologia marina: Musumeci, presto protocollo d'intesa tra vari ministeri per tutela recupero e valorizzazione dei reperti

- "Nel giro di qualche settimana verrà firmato un nuovo protocollo a tutela dell'archeologia marina". Lo ha annunciato il ministro per le Politiche del Mare, Nello Musumeci, in occasione della sua visita al Parco Archeologico di Baia, in provincia di Napoli. "L'obiettivo - ha spiegato - è consolidare e aumentare le ricerche e la collaborazione con il mondo scientifico, dotandosi di qualche strumento in più per recuperare tutto ciò che si può recuperare dai fondali e valorizzare quello che deve restare sui fondali". Firmatari del protocollo saranno vari ministeri, tra cui Ambiente, Istruzione e Università. (Ren)