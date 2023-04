Mediterraneo: Musumeci, va protetto perchè è sempre più inquinato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo la necessità di valorizzare il Mediterraneo che diventa sempre più inquinato". Lo ha affermato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, a margine della sua visita alle aree archeologiche sommerse tra Bacoli e Pozzuoli in occasione della Giornata Nazionale del Mare. "Abbiamo il dovere e la responsabilità di proteggere e consegnare a chi verrà dopo di noi un mare pulito dove la biodiversità possa essere garantita assieme alla capacità di farne un motore di crescita. In alcuni settori siamo primi in Europa però dobbiamo e possiamo fare molto di più", ha aggiunto Musumeci. (Ren)