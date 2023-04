Pubblica amministrazione: De Luca, su assunzioni Campania molto più avanti del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo in anticipo di 4 anni rispetto al Governo sulle assunzioni nella pubblica amministrazione". Lo ha rivendicato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì. "I cittadini della Campania sanno che abbiamo varato un concorso per ampliare gli organici nella pubblica amministrazione già da anni. Sono anni - ha sottolineato De Luca - che abbiamo affrontato il problema della riduzione quasi a zero delle piante organiche nelle istituzioni pubbliche a cominciare dai Comuni. Abbiamo varato un concorso della regione Campania con il quale abbiamo mandato a lavorare quasi 3mila giovani nei comuni della Campania". "Ho visto che il Governo ha deciso di assumere 3mila unità nella pubblica amministrazione, ma non sono destinate alle attività economiche progettuali delle istituzioni perché i due terzi sono unità delle forze dell'ordine. Quindi alla fine il rapporto è 3mila assunti nella pubblica amministrazione dalla Regione Campania e mille dal Governo nazionale. Un Governo un po' esile da questo punto di vista, un po' gracile. Con mille assunti su scala nazionale quale Pnrr vogliamo portare in porto?", ha concluso. (Ren)