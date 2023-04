Autonomia: Pedicini (Met), l'Europa istituisca i livelli essenziali di prestazione europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se questo Governo a trazione nordista non ha intenzione di garantire i servizi minimi e i sacrosanti diritti essenziali per ciascun cittadino, allora l'Europa ha il dovere di attivarsi. Da anni aspettiamo che in Italia siano definiti i LEP, i Livelli essenziali di prestazioni, che oggi diventano prioritari, alla vigilia dell'approvazione dello scellerato progetto di autonomia differenziata che renderà ancora più ampie le diseguaglianze tra Nord e Sud del Paese. Per questa ragione ho predisposto un'interrogazione alla Commissione Europea, affinché venga promossa, a livello comunitario, la definizione di Livelli essenziali delle prestazioni europei (LEPE). Parametri che possano essere da "target" per tutti i governi europei". Lo ha annunciato l'europarlamentare del Gruppo Greens/Efa e segretario del Movimento Equità Territoriale Piernicola Pedicini. "Non possiamo più aspettare. L'Europa non può più assistere inerme al disfacimento del nostro Mezzogiorno, uno dei territori più ricchi del continente, a opera del Partito dei Governatori del Nord. Abbiamo il dovere - ha concluso Pedicini - di assicurare a tutti i cittadini dell'Unione gli stessi diritti e gli stessi servizi".(Ren)