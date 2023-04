Mare: Musumeci, costruire strategie comuni coinvolgendo tutte le istituzioni competenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo stabilire una strategia comune del mare perché i vari soggetti competenti non hanno finora dialogato tra di loro". Lo ha affermato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, prima di iniziare la visita al Parco archeologico di Baia insieme al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, nel comune di Bacoli, in provincia di Napoli. "Dobbiamo mettere insieme tutte le istituzioni pubbliche e private che direttamente o indirettamente si occupano di questa risorsa e la giornata del mare è un momento di riflessione per capire quello che è stato fatto e cosa c'è da fare ancora", ha aggiunto. (Ren)